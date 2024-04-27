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Личка: если у Тюкавина и у "Динамо" летом будет хорошее предложение из Европы, нужно пойти навстречу

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка заявил о готовности отпустить нападающего Константина Тюкавина в Европу, при наличии хорошего предложения.
Фото: РИА Новости
- У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушел в "Реал Сосьедад" и играет в Лиге чемпионов. Если у Тюкавина и у "Динамо" летом будет хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него будет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу.

Константин Тюкавин является воспитанником академии московского "Динамо". Нынешний контракт форварда сборной России со столичным клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 21-летнего нападающего в 12 миллионов евро. В этом сезоне Тюкавин сыграл за "бело-голубых" в 32 матчах, в которых отличился 14 забитыми голами и отдал 9 голевых ассистов на партнеров. Напомним, он является лидером РПЛ по системе гол плюс пас на данный момент.

Источник: "Матч ТВ"

Марцел Личка Динамо Константин Тюкавин Российские трансферы Арсен Захарян Реал Сосьедад
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