"Когда я анализировал игру "Спартака", у них всё шло настолько спонтанно, будто люди вчера собрались и играют так, как им хочется. В одном эпизоде игрок отдаёт мяч направо, а через некоторое в таком же моменте даёт налево длинную передачу, хотя все понимают, что надо отдать направо. Такой сумбур и дворовый футбол. Что вижу, то пою", - сказал Кобелев.
После 25 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда, которую сейчас временно возглавляет Владимир Слишкович, набрала 39 очков, в последней игре "красно-белые" разделили очки с ЦСКА (0:0). В предстоящем 26-туре "Спартак" примет на своем поле "Локомотив", который идет на четвертой строчке с 41-м баллом.
Источник: "Чемпионат"
Кобелев - об игре "Спартака": сумбур и дворовый футбол. Что вижу, то пою
Бывший тренер "Динамо" и экс-игрок "Зенита" Андрей Кобелев поделился своим анализом игры московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"