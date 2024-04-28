Сергей Юран может быть уволен с поста главного тренера "Пари НН" в ближайшее время. Как сообщает "Матч ТВ", руководство клуба недовольно результатами команды в последних матчах, а разгромное поражение от "Ахмата" (1:5) в матче 26-го тура РПЛ может стать последним матчем Юрана во главе нижегородского клуба.
"Пари НН" под управлением Сергея Юрана потерпел 6 поражений в 6-ти последних матчах. Два из них - крупные (от "Динамо" в 25-м туре (1:4) и от "Ахмата" в 26-м туре (1:5). Последняя победа нижегородцев в чемпионате датирована 9-м марта. В матче 20-го тура в Казани был обыгран "Рубин" (1:0).
"Матч ТВ": Сергей Юран будет уволен из "Пари НН" после разгромного поражения от "Ахмата"
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран близок к тому, чтобы покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов.
Фото: ФК "Пари НН"