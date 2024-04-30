"Очень интересная, интригующая ситуация сложилась в чемпионате. Но считаю, что сейчас у "Краснодара" очень хорошие шансы в борьбе за первое место. Да сегодня он сыграл вничью с "Крыльями Советов". Тем не менее, график игр в конце сезона у краснодарцев все?таки чуть?чуть легче, чем у "Зенита". Но никого со счетов в борьбе на финише сезона списывать нельзя", - поделился Прудников.
После 26-ти матчей "Зенит" и "Краснодар" возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. В активе обеих команд по 50 набранных очков. По дополнительным показателям выше в таблице находятся "сине-бело-голубые". В минувшем туре "Зенит" уступил на выезде московскому "Динамо", а "Краснодар" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0).
В рамках 27-го тура "Краснодар" примет на своем поле грозненский "Ахмат" 4-го мая. "Зенит" сыграет в Воронеже против "Факела" через два дня, 6-го мая.
Источник: "Матч ТВ"
Прудников: у "Краснодара" очень хорошие шансы в борьбе за первое место. Календарь у них легче, чем у "Зенита"
Экс-нападающий "Спартака" Александр Прудников рассказал, кого считает фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"