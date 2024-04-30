"Сохранение места в топ-5 РПЛ будет хорошим результатом для "Спартака", учитывая ситуацию в этом сезоне. Мог бы "Спартак" быть еще выше в таблице, если бы уволил Абаскаля раньше? Да, возможно. Увольнение давно напрашивалось. Но как оно сказалось бы тогда - никто не знает", - заявил Камоцци.
Московский "Спартак" объявил о расставании с испанским главным тренером Гильермо Абаскалем после поражения в матче 24-го тура РПЛ от "Сочи". С 15-го апреля командой руководит боснийский специалист Владимир Слишкович, который ранее входил в тренерский штаб Абаскаля.
Слишкович работает в "Спартаке" в статусе исполняющего обязанности главного тренера. В трех матчах под управлением боснийца в РПЛ "красно-белые" набрали 7 очков. В матче 25-го тура "Спартак" разгромил на выезде "Ростов" (5:1), в 26-м туре "красно-белые" переиграли в московском дерби "Локомотив". Также, матч перенесенного 21-го тура с ЦСКА завершился вничью (1:1).
За 4 тура до конца сезона "Спартак" с 42-мя очками занимает 4-е место, опережая "Локомотив" на 1 очко. Отставание от располагающегося на 3-м месте "Динамо" - 5 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: возможно, "Спартак" был бы выше в таблице, если бы уволил Абаскаля раньше
Футбольный функционер Франко Камоцци высказался о прогрессе московского "Спартака" после увольнения с поста главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"