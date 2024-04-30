"Личка - молодец! Он говорит по-русски, и говорит в принципе как есть. За это я его очень уважаю. Ему надо дать поработать ещё год-два и потом уже делать какие-то выводы. Тренер может ошибиться, потому что ответственность очень высокая, поэтому их не прощают. Нужно терпение. Если взяли тренера, то надо дать ему поработать", - заявил Силкин.
Марцел Личка возглавляет московское "Динамо" с лета 2023-го года. Действующий контракт чешского специалиста с "бело-голубыми" истекает в конце сезона. За четыре тура до конца чемпионата "Динамо" с 47-ю очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" на 3 очка.
В матче минувшего 26-го тура РПЛ подопечные Марцела Лички одержали домашнюю победу над лидером чемпионата, "Зенитом". Единственный мяч в игре записал на свой счет форвард Константин Тюкавин. В случае равенства очков между "Динамо" и "Зенитом" на финише сезона, выше в таблице из-за лучшей разницы личных встреч окажутся москвичи.
Источник: "LegalBet"
Силкин: Личка - молодец! Ему надо дать поработать в "Динамо" еще год-два
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин оценил работу нынешнего главного тренера "бело-голубых" Марцела Лички.
Фото: официальный сайт "Динамо"