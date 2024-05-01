"У нас действительно неудачно складываются игры со "Спартаком". Где-то с элементами везения, но сегодня их победа полностью заслужена", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
Московское "Динамо" уступило "Спартаку" в столичном дерби в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов и вылетело из Кубка России. Голами в составе "красно-белых" отметились Александр Соболев и Михаил Игнатов.
В чемпионате России "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице. В активе "бело-голубых" 47 очков в 26-ти матчах. За четыре тура до финиша турнира подопечные Марцела Лички отстают от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" на 3 очка.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: сегодня победа "Спартака" полностью заслужена
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал поражение "бело-голубых" от "Спартака" (0:2) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"