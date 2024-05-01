"Если Слишкович будет и дальше выпускать состав максимально приближенный к трофейному кубковому, "Спартак" пройдет всех конкурентов. И если руководство не начнет водить хороводы вокруг Слишковича, как это было с Абаскалем, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?", - заявила Салихова.
Владимир Слишкович возглавил московский "Спартак" в статусе исполняющего обязанности главного тренера 15-го апреля. Босниец пришел на смену испанскому специалисту Гильермо Абаскалю, который был уволен из "Спартака" после поражения "Сочи" (0:1) в 24-м туре РПЛ.
1-го мая московский "Спартак" одолел "Динамо" в столичном дерби в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и пробился в финал турнира. "Красно-белые" отправили в ворота "Динамо" два безответных гола. Отличились Александр Соболев и Михаил Игнатов. В финале "Спартак" встретится с победителем пары "Ростов" - "Балтика".
Источник: "Metaratings"
Зарема: почему бы Владимиру Слишковичу не дать шанс в "Спартаке"?
Зарема Салихова, супруга экс-президента "Спартака" Леонида Федуна, предложила руководству "красно-белых" подписать полноценный контракт с тренером Владимиром Слишковичем.
Фото: РИА Новости