Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
19:15
ЗенитНе начат
Ростов
19:15
БалтикаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Марсель
22:00
АталантаНе начат
Рома
22:00
БайерНе начат

Лига конференций УЕФА

Астон Вилла
22:00
ОлимпиакосНе начат
Фиорентина
22:00
БрюггеНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
21:30
ТоттенхэмНе начат

Нападающий "Спартака" Игнатов: в теории мы еще можем стать чемпионами. Почему нет?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что команда еще может выиграть РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
"Наша задача — выигрывать каждый матч, а дальше посмотрим. В теории мы еще можем стать чемпионами. Почему нет? Поэтому будем бороться до конца и стараться побеждать в каждом матче", - цитирует Игнатова "Чемпионат".

Московский "Спартак" набрал 42 очка в 26 сыгранных матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. "Красно-белые" отстают от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" на восемь баллов. До завершения текущего сезона командам осталось провести по четыре игры.

В 27-м туре чемпионата России "Спартак" в гостях сыграет против "Пари НН". Встреча состоится в это воскресенье, 5 мая, в Нижнем Новгороде.

Михаил Игнатов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится