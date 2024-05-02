"Наша задача — выигрывать каждый матч, а дальше посмотрим. В теории мы еще можем стать чемпионами. Почему нет? Поэтому будем бороться до конца и стараться побеждать в каждом матче", - цитирует Игнатова "Чемпионат".
Московский "Спартак" набрал 42 очка в 26 сыгранных матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. "Красно-белые" отстают от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" на восемь баллов. До завершения текущего сезона командам осталось провести по четыре игры.
В 27-м туре чемпионата России "Спартак" в гостях сыграет против "Пари НН". Встреча состоится в это воскресенье, 5 мая, в Нижнем Новгороде.
Нападающий "Спартака" Игнатов: в теории мы еще можем стать чемпионами. Почему нет?
Форвард "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что команда еще может выиграть РПЛ.
Фото: Чемпионат.com