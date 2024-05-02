- "Зенит" в последние годы доминировал благодаря своим иностранцам, бразильцам. Они смогли построить хорошо управляемую и организованную команду. Теперь для меня наступил конец цикла, который совпадает со сложной ситуацией в России из-за несправедливых европейских санкций. "Зенит" должен начать процесс обновления, который требует времени и навыков, - передаёт слова Камоцци Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в пяти последних сезонах неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги, выигрывая чемпионат страны досрочно. В текущем сезоне сине-бело-голубые за четыре тура до финиша национального первенства находятся на первой строчке турнирной таблицы, но не имеют никакого отрыва от ближайших конкурентов, опережая "Краснодар" только по результатам личных встреч. Идущее третьим московское "Динамо" отстаёт от петербуржцев и "быков" на 3 очка.
Камоцци: "Зенит" должен начать процесс обновления. Наступил конец цикла в сложной ситуации из-за несправедливых санкций
Экс-советник бывшего президента московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал ситуацию в петербургском "Зените".
Фото: ТАСС