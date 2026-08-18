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В ЦСКА поделились подробностями о тяжелой травме Мойзеса

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал подробности о ситуации с защитником Мойзесом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Говоря про Мойзеса Барбосу, наш защитник, наш легендарный защитник получил травму, вы об этом знаете, сразу вам об этом сообщили.

Сейчас он проходит курс терапии в расположении команды. Мы пока не знаем, где мы будем проводить операцию ему. Мы выбираем из нескольких вариантов.

Как только варианты будут выбраны, вы первыми об этом узнаете", - сказал Безуглов.

В минувшее воскресенье, 16 августа, состоялось медицинское обследование, по результатам которого у защитника ЦСКА Мойзеса Барбозы было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В стартовавшем сезоне 31-летний бразилец принял участие в трех матчах за "армейцев" в чемпионате России, в которых не отличился результативными действиями, отыграв 270 минут.

Источник: ПФК ЦСКА

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