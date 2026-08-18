В ЦСКА поделились подробностями о тяжелой травме Мойзеса

Сейчас он проходит курс терапии в расположении команды. Мы пока не знаем, где мы будем проводить операцию ему. Мы выбираем из нескольких вариантов.
Как только варианты будут выбраны, вы первыми об этом узнаете", - сказал Безуглов.
В минувшее воскресенье, 16 августа, состоялось медицинское обследование, по результатам которого у защитника ЦСКА Мойзеса Барбозы было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.
В стартовавшем сезоне 31-летний бразилец принял участие в трех матчах за "армейцев" в чемпионате России, в которых не отличился результативными действиями, отыграв 270 минут.
Источник: ПФК ЦСКА