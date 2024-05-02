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Президент "Ростова" Арутюнянц ответил на вопрос о приоритетах между чемпионатом и Кубком

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц отреагировал на вопрос о приоритетах в выборе между РПЛ и Кубком России.
Фото: ФК "Ростов"
- Что для меня лично в приоритете, чемпионат или Кубок? Я так не смотрю, для меня важны и чемпионат, и Кубок. Хорошо ли, если "Ростов" займёт место в чемпионате с первого по пятое? Конечно, и пройти в Кубке как можно дальше, - передаёт слова Арутюнянца "РБ Спорт".

"Ростов" за четыре тура до финиша чемпионата России занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги седьмое место при 40 набранных очках в 26 матчах. Жёлто-синие отстают от лидирующего "Зенита" на 10 очков, от идущего третьим "Динамо" - на 7 очков, от находящегося на четвёртой строчке "Локомотива" - на 2 очка при очной встрече в 27 туре.

В Кубке России "Ростов" пробился во второй этап 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где 2 мая сыграет на своём поле с калининградской "Балтикой".

Кубок России Ростов Арутюнянц
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