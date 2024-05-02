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Черданцев: в адрес Федотова критика несправедлива. Составу ЦСКА явно не хватает глубины

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Футбольный комментатор Георгий Черданцев вступился за главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
Фото: "Матч ТВ"
"В адрес Федотова критика несправедлива. Составу ЦСКА явно не хватает глубины. Выбор игроков есть не во всех линиях. В режиме такого количества матчей требовать игры с такой короткой скамейкой будет очень тяжело. То, что ЦСКА дошел в Кубке России так далеко, - уже большое достижение. Команда еще и в чемпионате может финишировать на высоком месте. Требовать ежегодные трофеи от команды, в которой есть недобор футболистов, слишком жестко", - заявил Черданцев.

В текущем сезоне московский ЦСКА добрался до финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграет с "Зенитом". На стадии 1/2 финала "армейцы" одолели в двухматчевом противостоянии калининградскую "Балтику". Первый из двух финальных матчей Пути РПЛ Кубка России пройдет сегодня 2-го мая на стадионе ЦСКА. Ответная игра между "Зенитом" и "армейцами" состоится в Санкт-Петербурге 15-го мая.

В чемпионате России ЦСКА занимает 8-е место за четыре тура до финиша. В активе подопечных Владимира Федотова 38 очков в 26-ти матчах. В матче 26-го тура РПЛ "армейцы" уступили калининградской "Балтике" (1:3).

Источник: "Матч ТВ"

Владимир Федотов ЦСКА Георгий Черданцев
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