- Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков всё. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни - молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки. Был расчёт, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами. ...Надо было добирать ещё двух-трёх игроков. Но бюджет не позволил это сделать. Кого-то не смогли купить, кому-то - предложить повыше зарплату. Есть определённые рамки, в которые пришлось вписываться. В итоге я оказался заложником ситуации, - передаёт слова Юрана "Чемпионат".
В ночь с 28 на 29 апреля официальный телеграм-канал "Пари Нижнего Новгорода" объявил, что главный тренер команды Сергей Юран покидает свой пост. В 8 матчах весенней части сезона Российской премьер-лиги волжане набрали 4 очка и являются худшей командой чемпионата по этому показателю. После ничьей и победы в двух стартовых играх марта 2024 года подопечные Юрана потерпели 6 поражений подряд с общим счётом 8:21, при этом в 18 матчах осенней части сезона "Пари НН" пропустил всего 16 мячей и входил в топ-3 лиги по этому показателю.
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Юран - об отставке из "Пари НН": я не просто так говорил, что нужно усиливаться. В итоге оказался заложником ситуации
Экс-главный тренер "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал свой уход из нижегородского клуба.
Фото: РПЛ