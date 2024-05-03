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Спортдир "Оренбурга" Андреев: Томпсон выполнил все обязательства для полноценного выкупа

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб выкупит Хорди Томпсона из "Коло-Коло".
Фото: ФК "Оренбург"
"Все действительно так. Конкретную сумму называть не буду, но Томпсон выполнил все обязательства для полноценного выкупа "Оренбургом". Он полноценно стал игроком нашего клуба, но сам трансфер надо активировать — сделаем это по окончании сезона", - цитирует Андреева Sport24.

Хорди Томпсон присоединился к "Оренбургу" из чилийского "Коло-Коло" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Вингер провел за российский клуб десять матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока сборной Чили в 800 тысяч евро. После 26-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 26 очков.

Андреев Хорди Томпсон Оренбург
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