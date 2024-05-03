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Директор по коммуникациям ЦСКА: разумеется, мы следим за Круговым в "Зените-2"

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб следит за игрой защитника "Зенита-2" Данила Кругового, который летом присоединится к "армейцам".
Фото: "Матч ТВ"
- Разумеется, мы следим за Данилом. Однако на сегодняшний день Данил - игрок "Зенита", поэтому комментировать его состояние не считаем верным. Тем более что болельщики дважды подряд признавали его лучшим игроком в апрельских матчах, и вряд ли требуется что?то добавить к этой оценке.

Напомним, в январе этого года столичный ЦСКА объявил о подписании контракта с левым крайним защитником "Зенита" Данилом Круговым. Это соглашение вступит в силу 4 июня, когда у игрока закончатся обязательства перед петербургским клубом и он станет свободным агентом. Сейчас 25?летний футболист получает игровую практику во второй команде "сине-бело-голубых", в составе которой провел четыре полных матча и не отметился результативными действиями.

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Данил Круговой Зенит-2
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