- Разумеется, мы следим за Данилом. Однако на сегодняшний день Данил - игрок "Зенита", поэтому комментировать его состояние не считаем верным. Тем более что болельщики дважды подряд признавали его лучшим игроком в апрельских матчах, и вряд ли требуется что?то добавить к этой оценке.
Напомним, в январе этого года столичный ЦСКА объявил о подписании контракта с левым крайним защитником "Зенита" Данилом Круговым. Это соглашение вступит в силу 4 июня, когда у игрока закончатся обязательства перед петербургским клубом и он станет свободным агентом. Сейчас 25?летний футболист получает игровую практику во второй команде "сине-бело-голубых", в составе которой провел четыре полных матча и не отметился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
Директор по коммуникациям ЦСКА: разумеется, мы следим за Круговым в "Зените-2"
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб следит за игрой защитника "Зенита-2" Данила Кругового, который летом присоединится к "армейцам".
Фото: "Матч ТВ"