— Эксперты говорят, что если вдруг “Балтика” вылетит, то меня пригласит клуб из РПЛ? “Балтика” не вылетит из РПЛ.
Напомним, калининградская “Балтика” имеет на своем счету 26 баллов. После 26 туров чемпионата России по футболу подопечные Сергея Игнашевича занимают 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Отметим, что калининградская команда поднялась в РПЛ из Первой лиги в прошлом году.
Источник: “РБ Спорт”
Евгений Латышонок: “Балтика” не вылетит из РПЛ
Вратарь “Балтики” Евгений Латышонок высказался о перспективах команды в борьбе за выживание в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"