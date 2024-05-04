– Отдаст ли “Зенит” чемпионство? Нет, я думаю, что “Зенит” спокойно доведет дело до чемпионства, — приводит слова Давыдова “РБ Спорт”.
Напомним, петербургский “Зенит” становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице. На их счету 50 очков. “Краснодар”, набравший также 50 баллов, идет вторым. Петербургский клуб опережает южан лишь по результатам личных встреч.
Давыдов: “Зенит” не отдаст чемпионство в этом сезоне
Бывший игрок московского “Спартака” Денис Давыдов считает, что петербургский “Зенит” станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"