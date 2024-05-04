- Вероятность того, что Помазун останется в "Урале" на следующий сезон, мала. Сейчас не хочется эту тему открывать. Илья до последнего будет отрабатывать свой контракт, он не тот человек, который будет жаловаться. Не сомневаюсь, что Помазун приложит максимум усилий, чтобы помочь команде. Для любого вратаря в каждом сезоне бороться за выживание - это психика уже, немного напрягает. Результаты "Урала" давят в команде на всех. Но надо смотреть на количество его сейвов. Он в этом сезоне ниже своего уровня не падал ни разу, вызывался в сборную России, - передаёт слова Сафонова Metaratings.ru.
27-летний голкипер ЦСКА Илья Помазун четвёртый сезон подряд выступает на правах аренды за "Урал", срок очередного арендного соглашения игрока завершится в июне 2024 года. В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги "шмели" находятся на предпоследнем 15 месте - в зоне прямого вылета в Первую лигу, отставание екатеринбуржцев от зоны стыковых матчей составляет 1 очко, от зоны гарантированного сохранения прописки в РПЛ - 2 очка.
На счету Помазуна в текущем сезоне 30 матчей за "Урал" во всех турнирах и 44 пропущенных гола. 7 матчей голкипер завершил, не пропустив ни одного мяча.
Агент Помазуна: вероятность следующего сезона Ильи в "Урале" мала. Результаты команды давят на всех
Агент принадлежащего ЦСКА голкипера "Урала" Ильи Помазуна Алексей Сафонов высказался о карьерных планах футболиста.
Фото: ФК "Урал"