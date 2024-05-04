- Как минимум красно-белые не проиграют, а, скорее всего, выиграют. По всем показателям у "Спартака" всё хорошо. У команды есть нормальная игра, состав и кураж. Когда ловишь кураж, то ты сам не замечаешь, как побеждаешь. Плюс главная проблема "Спартака" уже уехала. Абаскаль два года тут дурил, а я всё время об этом говорил, но мне даже никто спасибо не сказал, - приводит слова Мостового "Чемпионат".
5 мая в Нижнем Новгороде состоится матч 27 тура Российской премьер-лиги "Пари НН" - "Спартак". Красно-белые, возглавляемые временно исполняющим обязанности главного тренера боснийцем Владимиром Слишковичем, с 42 очками в 26 матчах занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Волжане проведут первый матч под руководством нового главного тренера - серба Саши Илича, о назначении которого было официально объявлено 4 мая.
Мостовой: главная проблема "Спартака" уже уехала. С "Пари НН" как минимум не проиграют
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча красно-белых в 27 туре РПЛ против "Пари НН".
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