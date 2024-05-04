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Metaratings: Абаскаль устанавливал запрет на посещение тренировок для сотрудников "Спартака"

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По данным СМИ, экс-главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль запрещал посещение тренировок команды клубному персоналу.
Фото: ФК "Спартак"
35-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль во время работы в должности главного тренера красно-белых устанавливал запрет на посещение тренировок первой команды для сотрудников клуба, сообщают СМИ. По данным источника, временно исполняющий обязанности наставника команды 41-летний босниец Владимир Слишкович таких ограничений не требует.

14 апреля после выездного поражения "Спартака" от "Сочи" (0:1) в матче 24 тура Российской премьер-лиги стало официально известно об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Под руководством Владимира Слишковича красно-белые провели 5 матчей во всех турнирах, в которых одержали 3 победы и 2 раза сыграли вничью.

Источник: Metaratings.ru

Спартак Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович
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