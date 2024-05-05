У "Пари НН" прошла смена тренера, какие-то эмоциональные факторы могут помочь. С другой стороны, им отступать некуда, нужно набирать очки. Мы прекрасно знаем, как настраиваются клубы на московские команды и фаворитов чемпионата. "Пари НН" будет грызть землю, чтобы набрать очки", - сказал Семшов.
Встреча между "Пари НН" и "Спартаком" пройдет 5 мая на стадионе нижегородцев, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В турнирной таблице "красно-белые" занимают четвертое место, набрав к 27-му туру 42 очка, "Пари НН" расположился на 12-й строчке с 28-ю набранными баллами.
Источник: "Матч ТВ"
Семшов: "Пари НН" будет грызть землю в игре со "Спартаком", чтобы набрать очки
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"