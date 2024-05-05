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Карапузов: Илич открытый, очень решительный, эмоциональный. Он дал новые эмоции

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Полузащитник "Пари НН" Владислав Карапузов высказался о новом тренере Саше Иличе.
Фото: "Матч ТВ"
"Как приход нового главного тренера сказывается на настроении? Мы и с прошлым тренером полностью отдавались, просто в каких?то матчах не повезло. Потом психологически рассыпались. Приход нового тренера дает новые эмоции. Илич открытый, очень решительный, эмоциональный. В игре он это сегодня показал", - сказал Карапузов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 5-го мая, "Пари НН" сыграл вничью с московским "Спартаком" в 27-м туре РПЛ и перервал серию из шести поражений в чемпионате России. После 27-ми сыгранных туров волжане занимают одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 29 очков. Напомним, что вчера, 4-го мая, было объявлено о том, что Саша Илич стал новым главным тренером "Пари НН", ранее эту должность занимал Сергей Юран.

Нижний Новгород Владислав Карапузов Саша Илич
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