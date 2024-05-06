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Юрист из ОАЭ: Промес будет находиться в тюрьме до его экстрадиции в Нидерланды

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Юридический эксперт Dr Sarhan Almuani Advocates из ОАЭ Анна Макаренко прокомментировала дело в отношении нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

Фото: ФК "Спартак"
"Промес будет находится в тюрьме ОАЭ до даты его экстрадиции в Нидерланды. Очень маленький процент того, что он останется в Дубае, скорее всего, его экстрадируют туда, где на него был открыт Interpol case. Будет проводиться долгая процедура, и когда ее завершат, то Промес будет депортирован в Нидерланды в течение недели", - сказала Макаренко.

В настоящее время Квинси Промес находится под стражей в Объединенных Арабских Эмиратах, в отношении него возбудили производство по делу о ДТП, в которое попал футболист во время пребывания в Дубаях. Промес уехал с места автоаварии, что не дало ему улететь в Россию после командных сборов. Правоохранители задержали голландца прямо в аэропорту. Квинси Промес имеет проблемы с законом у себя на родине, в Нидерландах, там его заочно вынесли приговор по обвинению в участии контрабанды запрещенных веществ. Прокуратура Нидерландов обратилась к требованием об экстрадиции игрока "Спартака". Промесу грозит тюремный срок до 7,5 лет.

Источник: Sport24

Квинси Промес
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