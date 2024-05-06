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Семак: "Факел" ждал нашу ошибку, и в конце концов мы ее допустили

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничейный результат с «Факелом» в 27-м туре РПЛ (!:1).
Фото: ФК "Факел"
- Нужно было забивать еще. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению, не забили второй, так довели бы матч до победы. Соперник ждал нашу ошибку, вот и все. Счет достаточно хрупкий и в конце концов и допустили эту ошибку.

Сегодня, 6 мая, "Зенит" в гостях встречался с "Факелом" в матче 27-го тура РПЛ. Игра проходила в Воронеже и завершилась вничью со счетом 1:1. Гости упустили победу лишь в компенсированное арбитром время после того, как защитник Нуралы Алип сыграл в своей штрафной рукой. Пенальти на 12-й добавленной минуте к основному времени поединка забил нападающий Евгений Марков.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Семак Зенит Факел
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