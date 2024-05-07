"Тяжелая игра, не понимаю, как так получилось. Мы были намного сильнее, это видно по статистике, но пропустили в конце. Очень обидно пропускать в конце и терять очки. Будем работать. Восьмое место - не то, где должен быть ЦСКА. Мы должны быть в топ-3", - заявил Файзуллаев.
В матче 27-го тура московские "армейцы" принимали на своем поле казанский "Рубин". Игра завершилась со счетом 2:2. Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев провел на поле весь матч и записал на свой счет один из голов 45+1 минуте. На 90+2 минуте форвард "Рубина" Мирлинд Даку сравнял счет и принес своей команде ничью.
За три тура до конца чемпионата ЦСКА занимает в турнирной таблице 9-е место, опережая "Рубин" на 1 очко. В активе "армейцев" 39 очков в 27-ми матчах. Аббосбек Файзуллаев принял участие в 28-ми матчах за ЦСКА во всех турнирах и оформил 5+11 по системе гол+пас.
Источник: "Матч ТВ"
Файзуллаев: ЦСКА был намного сильнее "Рубина". Очень обидно пропускать в конце и терять очки
Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал ничью своей команды в матче 27-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: "Матч ТВ"