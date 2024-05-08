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Ньямси: "Локомотиву" было бы тяжело выиграть чемпионат Франции, но мы могли бы быть в топ-5

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Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси сравнил чемпионаты Франции и России.
Фото: Чемпионат.com
"Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно - во Франции упор делают на тактику, а в России - на физику. "Локомотиву" было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5", - приводит слова Ньямси "РБ Спорт".

Жерзино Ньямси, играющий на позиции на центрального защитника, перешел в московский "Локомотив" из французского "Страсбура". Сумма трансферной компенсации составила 3,5 миллиона евро. Всего на счету 27-летнего воспитанника "Ренна" 96 матчей в Лиге 1, в которых он отличился 2 забитыми голами и 3 результативными передачами. За "Локомотив" француз провел 5 игр в РПЛ и одну встречу Кубка России, и пока не отметился голевыми действиями.

Ньямси Локомотив Лига 1
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