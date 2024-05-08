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Габулов: чтобы стать топ-тренером нужно победить несколько раз в чемпионате и Кубке. В РПЛ один топ-тренер - Семак

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Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов высказался об уровне тренеров в российской Премьер-лиге.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Чтобы стать топ-тренером нужно победить несколько раз в чемпионате и Кубке. Даже один выигранный трофей в категорию топ ввести не может. В нашем чемпионате один топ-тренер - Семак. У Лички есть предпосылки для этого. Хороший тренер отличается от обычного тренера тем, что может предвидеть кризисные ситуации и вовремя принять решение для их устранения", - цитирует Габулова "СЭ".

Сергей Семак возглавляет санкт-петербургский "Зенит" с мая 2018-го года. Под управлением российского специалиста "сине-бело-голубые" одержали пять побед в чемпионате России подряд. Также под руководством Семака "Зенит" выиграл 1 Кубок и 4 Суперкубка России.

Действующий контракт Сергея Семака с "Зенитом" подходит к концу летом 2025-го года. Ранее стало известно, что руководство петербургского клуба планирует предложить главному тренеру новый контракт до лета 2030-го года.

Сергей Семак Зенит Владимир Габулов
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