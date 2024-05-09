Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ХимкиЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
БаварияЗавершен

Лига конференций УЕФА

Брюгге
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Чистяков - об игровом времени в "Сочи": если ты пришел из "Зенита", не факт, что точно будешь играть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Сочи" Дмитрий Чистяков поделился размышлениями о борьбе за место в составе команды.
Фото: официальный сайт РПЛ
"В жизни такое бывает - если ты пришел из "Зенита", не факт, что точно будешь играть. Если ниже уровнем конкурентов, играть не будешь. Может быть, я был на тот момент слабее, не подходил к игре нового специалиста. Но я свою работу делаю, тренер принимает решение", - заявил Чистяков.

Дмитрий Чистяков перебрался в "Сочи" из "Зенита" в зимнее трансферное окно. Сделка была оформлена как аренда до конца сезона без права выкупа. Всего в весенней части сезона Чистяков появился на поле в 6-ти матчах "Сочи" в чемпионате и Кубке России. Матч 27-го тура против "Динамо" (2:3) стал для защитника первым в футболке "Сочи" в РПЛ, где он провел на поле все 90 минут.

После 27-ми матчей "Сочи" имеет в своем активе 20 очков. С этим показателем "горожане" занимают последнее место в турнирной таблице. Отставание "Сочи" от 14-го места, которое дает право оспорить место в РПЛ на будущий сезон с 3-й командой Первой лиги, составляет 8 очков.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Чистяков Зенит Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится