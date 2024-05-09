"Сочи" тяжело. У команды есть характер, они действительно играют в футбол. По качеству футбола никто не наиграл на вылет. "Сочи" запутался с составом и тренером в начале сезона. Конкуренты "Сочи" играют друг с другом, поэтому их ситуация практически безнадежная. Остальные команды находятся в равных условиях", - заявил Черданцев.
За три тура до конца чемпионата "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 20 очков в 27-ми играх. От зоны стыковых матчей подопечных испанца Роберта Морено отделяют 8 очков. В матче 27-го тура "Сочи" уступил московскому "Динамо" (2:3). В следующем туре "горожане" встретятся на своем поле с "Пари НН". Игра пройдет 12-го мая и будет закрывать программу 28-го тура.
Источник: "Матч ТВ"
Черданцев: "Сочи" не заслуживает вылет. Они запутались с составом и тренером в начале сезона
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о борьбе за сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон.
Фото: "Матч ТВ"