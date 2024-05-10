"У ЦСКА проблемы с игровой дисциплиной. Мы вообще мало о ней говорим, но раньше это звучало везде. Не понимаю, что случилось. Это трудно объяснить. Разлад точно есть, потому что каждый играет только на себя. Тот же Дивеев даже постоянно к атакам подключается. Да стой ты, занимайся своим делом! Куда это вообще годится? Но они же думают, что играют лучше всех, а на остальное им плевать. Надо спрашивать с них", - цитирует Пономарева "LegalBet".
За три тура до конца чемпионата России ЦСКА располагается на 8-м месте в турнирной таблице. В 27-ми матчах текущего сезона на счету "армейцев" 39 набранных очков. Отставание от топ-3 составляет 11 очков. В Кубке России ЦСКА продолжает борьбу за трофей. На стадии финала Пути РПЛ команде противостоит "Зенит". Первый матч двухматчевого противостояния завершился со счетом 1:1. Ответная игра пройдет 15-го мая.
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустил большую часть сезона из-за травмы. Всего на счету 24-летнего футболиста 11 матчей в сезоне, 7 из которых - в РПЛ.
Пономарев: у ЦСКА проблемы с дисциплиной. Дивеев постоянно к атакам подключается. Да стой ты, занимайся своим делом!
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об отсутствии игровой дисциплины у "армейцев".
Фото: официальный сайт РПЛ