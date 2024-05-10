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Лунев - о возможном переезде Дзюбы в Китай: если Артём будет приносить пользу команде, то дай бог

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Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев поделился мнением о возможном переходе форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в чемпионат Китая.
Фото: ФК "Локомотив"
"Что касается Дзюбы в Китае, то почему бы и нет? Если в Китае будут заинтересованы в его приобретении, если Артём будет приносить пользу команде, то дай бог. Если Артём сам этого захочет, какой-то новый вызов, то могу пожелать удачи и успехов", - сказал Лунев.

Ранее в СМИ связывали 35-летнего Артема Дзюбы с переходом в чемпионат Китая, 35-летний форвард может оказаться в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий. В последнее время Дзюба перестал попадать в стартовый состав и выходит на игры со скамейки запасных. Агент футболиста Леонид Гольдман высказался в СМИ о том, что нападающего списали со счетом, а также, что слова главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова расходятся с делами. В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в 26 матчах, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами.

Источник: "Чемпионат"

Артем Дзюба Андрей Лунев
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