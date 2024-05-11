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Титов: было бы лучше, чтобы чемпионом стал "Краснодар" или "Динамо"

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Экс-футболист "Спартака" Егор Титов рассказал, чьей победы в чемпионате России ждет по итогам сезона 2023/24.
Фото: РИА Новости
"Если Семак выиграет шестое чемпионство подряд, я только порадуюсь за Сергея Богдановича. До сих пор только Романцеву такое удавалось. А с Семаком мы вместе играли и в молодёжной команде, и в национальной. Но для всего нашего чемпионата было бы лучше, чтобы чемпионом стал "Краснодар" или "Динамо", - цитирует Титова "Чемпионат".

За три тура до конца чемпионата за золотые медали по итогам сезона 2023/24 сражаются три команды. Возглавляет чемпионскую гонку санкт-петербургский "Зенит", в активе которого 51 очко. На 2-м и 3-м месте с 50-ю очками идут "Краснодар" и московское "Динамо". В 28-м туре "Зенит" сыграет дома с ЦСКА 11-го мая, немногим ранее "Краснодар" сыграет на выезде со "Спартаком". Матч "Динамо" против "Балтики" в Калининграде также будет сыгран сегодня, но начнется после того, как соперники "бело-голубых" завершат свои матчи.

"Зенит" является чемпионом России пяти последних лет. В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака финишировали на 1-м месте с 70-ю очками и отрывом от занявшего второе место ЦСКА в 12 очков.

Источник: "Чемпионат"

Егор Титов Зенит Краснодар Динамо
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