"В РПЛ сейчас нет стабильного лидера не только по очкам, но и по игре. Такая ситуация сложилась из-за того, что в РПЛ, на мой взгляд, недостаточно высокий уровень футболистов. Отсюда не держится мяч у команд, не получаются запоминающиеся комбинации, которые бы радовали болельщиков. Но при этом из-за всех вышеперечисленных факторов у нас высокая результативность и такая интрига на финише чемпионата. Однако это не отменяет того факта, что у футболистов в лиге посредственный уровень мастерства", - сказал Колосков.
Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 27 туров занимает "Зенит", в активе команды 51 балл. На второй и третьей строчке идут "Краснодар" и "Динамо", у которых одинаковое количество очков - по пятьдесят. На четвертом месте располагается "Локомотив" с 44-мя набранными очками, на пятом идет "Спартак" с 43-мя баллами. В нижней части таблицы последнее 16-е место занимает "Сочи" с 20 очками в активе, далее идут "Балтика" (26 очков), "Факел" (28) и "Урал" (28). Отметим, лидер чемпионата "Зенит" в последних трех играх РПЛ не может добиться победы, в последнем матче петербуржцы упустили победу на последних минутах матча с воронежским "Факелом" (1:1).
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Колосков: у футболистов в РПЛ посредственный уровень мастерства
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением об уровне чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"