"Я не понимаю, за какие заслуги у нас этот тренер – главный тренер сборной России. Потому что как они играют, это нонсенс какой-то. Выход из обороны – постоянные ошибки. У них вратарь не знает, что нельзя давать среднюю и короткую передачу вертикально низом. Постоянные ошибки приводят к тому, что соперники получают уверенность, зарабатывают стандарты. Со стандартов "Ростов" ошибается и получает три гола", - сказал Попов.
В 28-м туре Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 3:1. Гости играли в меньшинстве после удалений на 76-й и 88-й минутах встречи. Подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В последних четырех играх регулярного чемпионата ростовчане смогли выиграть лишь однажды, а остальные три встречи проиграли, в том числе потерпели разгромное поражение при своих болельщиках от "Спартака" (1:5).
Источник: Metaratings
Алексей Попов: не понимаю, за какие заслуги у нас Карпин главный тренер сборной России
Бывший игрок "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов раскритиковал главного тренера "Ростова и сборной России Валерия Карпина после поражения от "Рубина".
Фото: РФС