"В плане борьбы за чемпионство этот сезон определенно самый интересный за последние шесть лет. С сезона-2017/2018 мы не видели такой напряженной гонки, где сразу несколько команд реально претендуют на титул", - сказал Малафеев.
За три тура до конца чемпионата первое место в турнирной таблице занимает "Зенит", в активе петербуржцев 51 балл. На втором и третьем местах идут "Краснодар" и "Динамо", у преследователей "сине-бело-голубых" по пятьдесят очков. Отметим, что "быки" проиграли свой матч 28-го тура против "Спартака". В 28-туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с ЦСКА, а динамовцы встретятся с "Балтикой".
Источник: "РБ Спорт"
Малафеев: этот сезон РПЛ самый интересный за последние шесть лет
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением об интриге в текущем сезоне в РПЛ.
Фото: РИА Новости