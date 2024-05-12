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Зобнин хочет, чтобы Слишкович остался во главе “Спартака”

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Полузащитник “Спартака” Роман Зобнин хочет, чтобы исполняющий обязанности главного тренера команды Владимир Слишкович остался в стане красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"
– Хотели бы, чтобы он остался? Конечно. Мы долго не проигрываем, и надеюсь, что продолжим.

Напомним, с 14 апреля Владимир Слишкович занимает должность временно исполняющего обязанности главного тренера московского “Спартака”. С тех пор красно-белые не проигрывают во всех турнирах. Отметим, что руководство столичного клуба рассматривает вариант, при котором Слишкович после завершения текущего сезона останется в “Спартаке”.

Источник: “Матч ТВ”

Роман Зобнин Спартак Владимир Слишкович
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