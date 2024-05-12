— Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне? “Краснодар”. Я верю в это. В футболе все возможно.
Напомним, “Краснодар” за 28 туров чемпионата России по футболу набрал 50 очков. Южане занимают третье место в турнирной таблице. На второй строчке петербургский “Зенит” (51 очко). Первым с 53 баллами идет московское “Динамо”.
Источник: “РБ Спорт”
Олусегун: “Краснодар” станет чемпионом в этом сезоне
Игрок “Краснодара” Олакунле Олусегун считает, что южанам по силам стать чемпионами РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"