- Эмоций сейчас нет никаких. Они все выплеснулись во время нашей очередной сумасшедшей игры. После матча осталось только удовлетворение от достижения результата. А ещё - понимание, что после таких результатов, как в матчах с "Балтикой", "Сочи" и "Зенитом", мы должны сделать ещё два шага. Можно ли сказать, что после матча с "Балтикой" родилась чемпионская команда? Нам, футбольному клубу "Динамо", так говорить точно не надо, - передаёт слова Гафина "РБ Спорт".
В рамках 28 тура Российской премьер-лиги московское "Динамо" одержало волевую выездную победу над калининградской "Балтикой" со счётом 3:2. По истечении 90 минут основного времени матча бело-голубые уступали 1:2, но в добавленное время вырвали победу благодаря голам центрального защитника Роберто Фернандеса, отличившегося на 90+4-й минуте, и вингера Муми Нгамалё, забившего решающий мяч на 90+9-й минуте.
Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 53 очками в 28 матчах. Для гарантии чемпионства московскому клубу нужно взять в двух оставшихся матчах с "Крыльями Советов" дома и прямым конкурентом "Краснодаром" на выезде 4 очка.
Гафин: говорить, что после матча с "Балтикой" родилась чемпионская команда, "Динамо" точно не надо
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых на "Балтикой" (3:2) в добавленное время матча 28 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"