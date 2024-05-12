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Галямин: Семак один из немногих, кто умеет работать с миллионерами

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Экс-спортивный директор "Динамо" Дмитрий Галямин оценил работу главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"Семак – это один из немногих тренеров в российском футболе, который умеет работать с миллионерами. Это он доказал на протяжении пяти последних лет. У него действительно есть такое хорошее качество, как умение работать с людьми, которые в молодом возрасте заработали и зарабатывают большие деньги", - сказал Галямин.

Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году, а до этого работал в тренерском штабе петербургского клуба. Под его руководством команда пять раз подряд становилась чемпионом Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне "сине-бело-голубые" за два тура до финиша потеряли лидерство, проиграв в 28-м туре ЦСКА (0:1) на своем поле.

Петербуржцы занимают второе место с 51 баллом, на первое место вышло московское "Динамо", в активе команды после волевой победы над "Балтикой" (2:3) стало 53 очка. На третьей строчке располагается "Краснодар" с 50 очками в активе. В заключительных решающих турах подопечные Сергея Семака сыграют с грозненском "Ахматом" и "Ростовом".

Сергей Семак Галямин Зенит
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