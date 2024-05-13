"Для меня Кордоба намного сильнее Соболева как футболист. Джон в принципе самый лучший футболист в РПЛ, поэтому в этом сравнении все предельно просто", - приводит слова Олусегуна "РБ Спорт".
Колумбийский нападающий Джон Кордоба принял участие в 30-ти матчах чемпионата и Кубка России в составе "Краснодара" в текущем сезоне. На счету 31-летнего форварда 17 голов и 5 голевых передач во всех турнирах.
Форвард "Спартака" Александр Соболев принял сыграл в 32-х матчах сезона. Он отличился 5-ю голами в РПЛ и 5-ю - в Кубке России. Также Соболев 9 раз в текущем сезоне ассистировал на гол партнерам по команде.
Защитник "Краснодара" Олусегун: Кордоба намного сильнее Соболева. Он в принципе лучший футболист в РПЛ
Футболист "Краснодара" Олакунле Олусегун сравнил форварда "Спартака" Александра Соболева со своим одноклубником Джоном Кордобой.
Фото: официальный сайт "Краснодара"