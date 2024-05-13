"Хорошо, если "Краснодар" ещё третье место займёт в итоге. Всё будет зависеть от того, обыграет ли он "Динамо" в последнем туре. А пока непонятно, на какой позиции краснодарцы финишируют. А ведь был шанс стать чемпионом. Но после смены тренера всё стало проблематично", - заявил Заварзин.
После 28-ти туров "Краснодар" с 50-ю очками на счету занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Зенита" и "Динамо" на 1 и 3 очка соответственно. В трех последних матчах "горожане" смогли набрать лишь одно очко. Матч 26-го тура Премьер-лиги против "Крыльев Советов" завершился вничью (0:0). В двух последующих турах "Краснодар" уступил "Ахмату" и "Спартаку" с одинаковым счетом (0:1).
14-го марта российский тренер Мурад Мусаев стал главным тренером "Краснодара" и подписал контракт до конца сезона. Мусаев сменил в этой роли сербского специалиста Владимира Ивича, под руководством которого "быки" в 2024-м году сыграли вничью с "Рубином (1:1), уступили "Ростову" (1:2) и проиграли в Кубке России "Химкам" (0:2).
На зимнюю паузу в чемпионате России "Краснодар" уходил в статусе лидера в турнирной таблице.
Источник: "Vprognoze"
Заварзин: хорошо, если "Краснодар" ещё третье место займёт в итоге. А ведь был шанс стать чемпионом
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин поделился ожиданиями от выступления "Краснодара" на финальном отрезке РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"