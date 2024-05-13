"У всех трех претендентов на чемпионство далеко не чемпионская игра, есть проблемы в защите и во вратарской линии, будущий чемпион не без греха. Но мне очень импонирует главный тренер "Динамо" Марцел Личка как человек и как тренер. При всех недостатках тройки лидеров "Динамо" демонстрирует большую волю и желание к победе, это показали последние матчи моей любимой команды", - сказал Гусев.
За два тура до конца чемпионата "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Подопечные Марцела Лички набрали 53 очка и в прошедшем 28-м туре потеснили "Зенит" с первого места. Петербуржцы опустились на второе место, в активе "сине-бело-голубых" 51 балл. Третье место у "Краснодара", южане наиграли на 50 очков.
Отметим, "Краснодар" за три, а "Зенит" в последних четырех играх не смогли добиться побед. В прошедшем 28-м туре "быки" уступили "Спартаку" (1:0), а петербуржцы в Санкт-Петербурге проиграли ЦСКА (0:1). В этот неудачный для лидеров отрезок московское "Динамо" добилось четыре победы, а последние две виктории "бело-голубые" добыли на последних минутах.
Источник: News.ru
Гусев: при всех недостатках тройки лидеров "Динамо" демонстрирует большую волю к победе
Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился прогнозом, кто из лидирующих в РПЛ клубов станет чемпионом.
Фото: РИА Новости