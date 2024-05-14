"Не факт, что если бы был Ивич, результаты "Краснодара" были бы другими. Мы можем сейчас говорить только в сослагательном наклонении. У нас непредсказуемый чемпионат. Мусаев подходит под концепцию "Краснодара", - заявил Портнягин в эфире "Матч ТВ".
Российский тренер Мурад Мусаев возглавил "Краснодар" 14-го марта 2024-го года после увольнения серба Владимира Ивича. Контакт с Мусаевым был подписан до конца текущего сезона. Под управлением Владимира Ивича "горожане" ушли на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата. Однако, ничья с "Рубином" (1:1) и поражения от "Ростова" (1:2) и "Химок" в кубке (0:2) в первой половине марта вынудили руководство "быков" принять решение об отставке главного тренера.
За два тура до конца сезона "Краснодар" располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 50 очков, что на 3 меньше, чем у лидирующего "Динамо". Матч между "Краснодаром" и "Динамо" состоится в рамках заключительного 30-го тура РПЛ.
Портнягин: не факт, что если бы был Ивич, результаты "Краснодара" были бы другими. У нас непредсказуемый чемпионат
Экс-форвард "Рубина" Игорь Портнягин высказался о смене главного тренера в "Краснодаре" по ходу весенней части сезона.
Фото: ФК "Рубин"