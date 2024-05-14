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Вингер "Спартака" Бонгонда: после того, как Абаскаль меня оштрафовал, многое поменялось

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Правый вингер "Спартака" Тео Бонгонда подтвердил, что подвергся штрафу со стороны экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
- Правда ли, что Абаскаль оштрафовал меня на приличную сумму, и после этого наши отношения стали немного другими? Я не знаю, но правда в том, что многое после этого поменялось. Штраф был за опоздание после возвращения из сборной? Да, это было после возвращения из сборной, - передаёт слова Бонгонда Metaratings.ru.

28-летний правый вингер сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда перешёл в московский "Спартак" из испанского "Кадиса" в июле 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 7 забитых мячей и 2 результативных паса.

35-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль покинул пост наставника "Спартака" 14 апреля 2024 года.

Спартак Гильермо Абаскаль Тео Бонгонда
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