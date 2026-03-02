Матчи Скрыть

"Это странно". В "Динамо" высказались о новом лимите на легионеров

Гендиректор столичного "Динамо" Павел Пивоваров высказался о ситуации вокруг нового лимита на легионеров.
Фото: ФК "Динамо"
Функционер отметил, что неопределённость вызывает вопросы, учитывая количество обсуждений и заявлений со стороны профильных ведомств.

- Это странно, прямо скажем, - с учётом того количества заявлений и обсуждений, которое было. Тем не менее, есть какие-то предпосылки, почему решение не принимается. Ситуация неопределённости нас не радует, - передаёт слова Пивоварова "РБ Спорт".

Сейчас клубам РПЛ разрешено заявлять на сезон до 13 иностранных игроков, при этом одновременно на поле могут находиться восемь легионеров. В дальнейшем лимит могут ужесточить - до 10 иностранцев в заявке и не более пяти на поле.

"Динамо" с 24 баллами в копилке идёт на восьмой строчке в чемпионате.

