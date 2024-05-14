"Кризис мотивации. Есть вопросы к нашим игрокам, всё время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить бразильцев из состава, а не быть спокойным, думая: "Бразильцы всё равно выиграют, мы станем чемпионами. А если нас выпустят на замену – будет хорошо", - сказал Пименов.
По итогам 28-го тура в российском чемпионате сменился лидер. "Зенит" на своем поле проиграл ЦСКА (0:1) и уступил лидирующую позицию московскому "Динамо", которое вырвало победу на последних минутах в матче с калининградской "Балтикой". Динамовцы набрали 53 очка и сейчас занимают первое место, "сине-бело-голубые" наиграли на 51 балл и находятся на второй строчке в турнирной таблице, у "Краснодара" 50 очков и третьей место. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет в гостях с грозненским "Ахматом", а в последнем 30 туре встретятся с "Ростовом". "Динамо" проведет заключительные матчи с "Крыльями Советов" и "Краснодаром".
Напомним, ранее появилась информация о том, что бразильского атакующего полузащитника "Зенита" Клаудиньо может выкупить "Палмейрас" в предстоящее летнее трансферное окно.
Источник: Metaratings
Пименов - о проблемах "Зенита": всё время на бразильцах выезжать нельзя, есть вопросы к нашим игрокам
Бывший игрок сборной России Руслан Пименов поделился мнением о текущем спаде в петербуржском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"