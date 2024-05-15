"Любая победа приятна. Тем более победа, которая позволила выйти в финал. Мы старались, больше атаковали, хорошо играли. Может, не было явных голевых моментов, но ребята старались. Абсолютно заслуженно победили. Сумели добиться результата и, надеюсь, что хорошо подготовились к следующему матчу.", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Сегодня, 15-го мая, петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России (0:0, 5:4 - пен.). Петербургский клуб впервые за четыре года сыграет в финале Кубка России, матч состоится 2-го июня, соперником действующего чемпиона России станет калининградская "Балтика". После 28-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 51 очко. Возглавляет таблицу московское "Динамо", которое имеет на два очка больше.
Семак: ребята старались и абсолютно заслуженно победили
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о победе над ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России (0:0, 5:4 - пен.)
Фото: ФК "Зенит"