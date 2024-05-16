"Слежу, общаемся. Сейчас "Гавр" в трех очках от зоны вылета, Далер в последнем матче вышел на замену. Он молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал. Один из немногих, кто решился на это", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Напомним, что летом 2023 года Далер Кузяев перешёл во французский "Гавр" на правах свободного агента, ранее полузащитник выступал за петербургский "Зенит". В текущем сезоне россиянин провёл 32 матча и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в девять миллионов евро, контракт Далера с клубом рассчитан до конца следующего сезона. После 33-х сыгранных туров "Гавр" занимает 15-е место в турнирной таблице французского чемпионата и имеет в своём активе 32 очка - клуб располагается в трёх очках от "зоны вылета".
Андрей Мостовой: Кузяев молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал
Игрок "Зенита" Андрей Мостовой признался, что рад за Далера Кузяева, который летом перешёл во французский "Гавр".
Фото: ФК "Гавр"