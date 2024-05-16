"У "Спартака" всегда есть какие-то свои идеи. Вопрос о причине назначения Станковича лучше задать руководству. Как он будет работать — покажет только время. "Спартак" часто приглашал иностранных специалистов, но что-то у них не получалось. Оценить Станковича можно будет только в конце следующего сезона", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
Сегодня, 16-го мая, было официально объявлено о том, что Деян Станкович станет главным тренером московского "Спартака" с начала следующего сезона. Ранее сербский специалист возглавлял "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду".
Напомним, что на данный момент командой руководит Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля и стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки испанского специалиста. После 28-ми сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 46 очков. "Спартак" вылетел из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" с минимальным счётом - команда Сергея Игнашевича сыграет в Суперфинале турнира с петербургским "Зенитом".
Канчельскис: "Спартак" часто приглашал иностранных специалистов, но что-то у них не получалось
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером "Спартака".
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